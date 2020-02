Rafa y Eli se juegan todo esta noche en la Gala 3 de Operación Triunfo 2020. Uno de ellos abandonará la Academia esta noche y los dos defenderán un tema en solitario.

Todos los participantes abrirán el programa cantando el tema Besos, de El Canto del Loco. Tras esto, los dos concursantes nominados, Eli y Rafa, cantarán Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) Acoustic, de Pixie Lott y Sentimiento de caoba, de El Canijo de Jerez.

