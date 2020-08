VOTA: ¿Tiene que irse Quique Setién?

POOL New / reuters

La humillante derrota cierra una temporada en blanco y abre la puerta de salida a Quique Setién. El entrenador cántabro ha dicho este viernes que “si (Gerard) Piqué pide cambios estructurales, algo de razón tendrá”, al finalizar el histórico 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Yo tan solo llevo ocho meses aquí, pero si lo dice Piqué, que lleva tanto tiempo, algo de cierto tendrá su conclusión y seguramente algo habrá que cambiar”, ha añadido en declaraciones a Movistar+.

Además, el Setién ha admitido que la de este viernes “es una derrota tremendamente dolorosa, creo que son demasiados goles. El equipo se ha visto desbordado y el Bayern ha tenido mucha efectividad”.

Por último, no quiso pronunciarse sobre su futuro como técnico azulgrana: “todavía es todo muy cercano para saber si voy a continuar o no. No depende de mí y hay que hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que ha sucedido”.

Algunos dicen que es su final como entrenador del Barcelona. Y tú ¿crees que se tiene que ir?

