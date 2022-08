Votar al Partido Demócrata no será suficiente en la nueva era post-Roe

Cristina Tzintzún Ramírez, presidenta de NextGen America, la mayor organización para atraer a los jóvenes votantes progresistas, afirma entender de dónde viene ese cinismo.

“En la mayoría de los asuntos en los que los estadounidenses están de acuerdo, ya sea la seguridad de las armas, el aborto o el aumento del salario mínimo, hemos visto un estancamiento en Washington”, expone. “La última decisión del Tribunal Supremo muestra que hay algo roto en la democracia estadounidense. Tenemos jueces extremistas que deciden lo que sucede con los cuerpos y la salud de millones de personas sin ninguna responsabilidad, y completamente fuera de sintonía con la gran mayoría de los estadounidenses”.

En lugar de contar con los políticos, Ramírez recomienda mirar a los votantes jóvenes, que son mucho más liberales que las generaciones precedentes. Los millennials y la Generación Z son mucho más propensos a pensar que la diversidad es buena para la sociedad, a querer que el gobierno desempeñe un papel activo en la resolución de problemas y a preocuparse por el cambio climático. Han puesto en marcha movimientos (como la Marcha por Nuestras Vidas y el Movimiento Sunrise) que han reconfigurado la política progresista.

Convertir las creencias en políticas públicas es difícil, pero también al movimiento conservador le ha costado casi cinco décadas y mucha suerte política conseguir finalmente anular el caso Roe contra Wade. Y, a medida que el número de Baby Boomers disminuye, los millennials y la Generación Z pronto constituirán la mayoría del electorado estadounidense.

“No he puesto mi esperanza en un político en particular, sino en los jóvenes de Estados Unidos que tienen la capacidad y los números para marcar una dirección diferente para nuestro país”, sostiene Ramírez: “Votar es lo más básico que debemos hacer, pero no es lo único. Tenemos que movilizarnos, marchar por las calles y organizar a otros en nuestras comunidades. No basta con elegir a los políticos y esperar que ellos hagan lo correcto”.