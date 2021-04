Más de 800.000 personas que viven en Madrid no pueden votar… o sí

Safia El Aaddam nació en Tarragona hace 25 años, pero, según sus documentos, no es española. Carlos, de 32 años, llegó con 18 a Madrid, donde se graduó en la Universidad y donde trabaja como arquitecto desde hace cinco años. Según sus documentos, tampoco es español. El domingo, 11 de abril, acudió al recinto ferial de Madrid (IFEMA) a votar en las elecciones de Perú , de donde es originario. El próximo 4 de mayo, sin embargo, su nombre no aparecerá en el censo electoral de la Comunidad de Madrid.

Para Safia, comunicadora y activista conocida en redes como ’ Hija de inmigrantes ’, esta campaña es una forma de señalar y, en cierto modo, tratar de paliar el “racismo institucional” que se ejerce sobre estas personas. “En plena democracia, se está negando un derecho fundamental a gente que reside en el país y que cumple con sus obligaciones. Me parece racismo institucional, y me parece que hay un interés político en tener estas voces silenciadas”, explica la joven.

Los trámites para obtener la ciudadanía son arduos , y no siempre fructíferos. Después de muchos años con un permiso de residencia de larga duración en España, en 2019 Carlos se decidió a solicitar la nacionalidad, una vez hecho su examen de españolidad y remitido todo el papeleo. Han pasado dos años desde entonces y todavía no ha tenido respuesta.

Por su experiencia, Safia ha notado que la sociedad en general no es consciente de la falta de derechos que deben asumir los migrantes y descendientes de migrantes en España. “En 2019, la campaña ‘Te cedo mi voto’ se hizo viral, muchos jóvenes se apuntaron, y se empezó a concienciar de que había muchísimas personas en España, incluso nacidas aquí o residiendo en el país desde hace decenas de años, que no tenían derecho a voto”, explica. “Últimamente la gente habla más de esto, pero no lo suficiente, y no quien realmente tendría que hablar”, critica la activista. “Que yo sepa, no se ha hablado de esto en el Congreso”, dice.

‘¿Cómo que votar no es un derecho?’

Precisamente su iniciativa se llama ahora ‘Votar es un privilegio’, en lugar de ‘Votar es un derecho’, porque Safia ha observado que “a los partidos políticos el mensaje original no les interpelaba”. “‘Votar es un derecho’ se puede interpretar de muchas maneras; pero cuando dices ‘votar es un privilegio’, la gente ya presta un poquito más de atención, porque les chirría. ‘¿Cómo que votar no es un derecho?’”, plantea. “Este mensaje es mucho más potente, y se centra en nosotras, en las más de cinco millones de personas para las que votar no es un derecho”, explica.