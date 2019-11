La culpa es del llamado voto rogado . Todo parte de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 2011, cuando se instauró un nuevo sistema de voto desde el exterior con un propósito bueno, el de evitar fraudes. Hasta ese año, se enviaba de forma automática la documentación electoral de la circunscripción a la que se adscribía cada nacional inscrito en el CERA, el censo electoral de residentes ausentes , y se podía votar por correo ordinario. El problema es que se detectaron no pocos casos de sufragios de personas ya fallecidas, porque las listas no estaban actualizadas ni verificadas.

Tienen el derecho reconocido, entran dentro de los beneficiarios del sufragio universal, pero se enfrentan a una yincana tan difícil que, incluso si tienen voluntad, si están resueltos a votar y no les puede la abstención, no tienen garantizado que su papeleta llegue a tiempo, sea contada y decida.

A ello se suma la incertidumbre por “la imposibilidad de la trazabilidad de ese voto”: “no tenemos ninguna manera de averiguar si ese voto llegó o no llegó. Es una absoluta falta de garantías, no hay forma de saber si una vez rogado ese voto efectivamente va a ser emitido y consignado en una urna, y eso a nivel democrático es muy grave”.

Izquierda Unida (IU) es una de las formaciones más peleonas a la hora de abordar el problema del voto rogado, una lucha que ha cuajado también en una red trasnacional de lucha llamada Marea Granate . María Martínez Martínez , coportavoz de IU Exterior , explica que “hay diferentes tipos de problemas, todos ellos de gran gravedad”, a la hora de abordar la ejecución de este derecho básico. “Por un lado, tenemos los plazos para votar y enviar y recibir documentación, que muchas veces son limitados e insuficientes para que la gente pueda hacer todos los trámites. Luego, hay gente a la que las papeletas no les llegan a tiempo o la documentación llega incompleta o errónea (de otras elecciones, se ha dado el caso) y eso significa que muchos de los ruegos tramitados luego no se traducen en votos exteriores realmente emitidos. Si tramitas el voto pero no te llegan las papeletas, ese voto nunca va a emitirse finalmente”, se duele.

El procedimiento, obviamente, conlleva un gasto de tiempo y de dinero. “Si has tenido que coger un tren o un avión para acercarte al consulado, eso nadie te lo abona”, denuncia Martínez.

De ahí que insista en que estamos ante una “clara anomalía democrática”, que ha generado en los últimos años una importante desmotivación y desmovilización del voto del exterior. “Eso, sumado a las repeticiones de elecciones y la creciente inestabilidad política de España y al no poder formar Gobierno, no ha hecho más que agravar la situación”, insiste.

En primera persona

Lo que relata Martínez concuerda con lo que cuentan los españoles que se han de someter a esta “tortura” en cada proceso electoral. Se lo sabe bien Bernardo, biólogo de 32 años. Con los de noviembre serán ya tres los comicios que vive fuera de España, dos en República Dominicana y el de ahora, en Ecuador. Trabaja en diversos proyectos de cooperación ambiental en la región del Parque Nacional de Sumaco Napo-Galeras y su residencia está por unos meses en Francisco de Orellana, una ciudad a cinco horas en coche de la embajada de la capital, Quito, y a más de 10 del consulado de Guayaquil. Tiene, forzosamente, que desplazarse para completar todo el proceso.

“Lo que me cuentan es que antes era fácil. Te llegaba la información y listo. Pero ahora... En 2015 y 2016 pude votar. Vivía en Santo Domingo, y bueno, me llevó un rato ir a la embajada, día de la marmota, pero llevadero. No me llegaron todas las papeletas, pero como estaba la del partido que yo quería, sin problemas”, explica a El HuffPost.

En estas elecciones la cosa cambia. “Como se nos han echado encima sin verlas casi tras el verano, es que no me he enterado ni de los plazos. Estaba de vacaciones y me avisó un amigo. Yo libro los fines de semana, cuando no hay horario de atención. ¿Qué hago? ¿Pedirme días, pegarme una paliza de 10 horas de coche para ir y volver a hacer el trámite? Aquí hay aeropuerto, al menos, pero yo ahorro cada euro que puedo. Me encanta América Latina y tiene un potencial gigante en mi sector, pero si estoy aquí es porque en España no tuve oportunidad más que de mensajero”, denuncia este toledano.

Aunque ha tratado de “ponerse las pilas” a última hora, argumenta que un problema de trabajo se le cruzó y no ha podido formalizar el trámite. “Me da rabia porque es mi derecho, pero también te digo que a lo mejor hubiera votado en blanco. Estoy muy harto ya de nuestros políticos y del olvido en que nos tienen a los de fuera”, señala. “Nos tienen que facilitar las cosas. En estos países se lleva mucho el voto obligatorio. No me parece mal, hay que mover a la gente, pero si no llegamos a eso, qué menos que no poner una carrera de vallas a quien tiene interés. Estamos en el siglo XXI, hay medios”, concluye.