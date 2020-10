Vox advierte al PP de que "se ha acabado" su apoyo "gratis" en Andalucía

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El senador de VOX por Andalucia, Jacobo Gonzalez-Robatto (I) junto al portavoz en Andalucía, Alejandro Hernández

Mosqueo en Vox y ruido de inestabilidad en Andalucía. El portavoz de la formación en Andalucía, Alejandro Hernández, ha advertido al PP que sus relaciones en el Parlamento van a cambiar “radicalmente” tras el discurso de esta mañana de Pablo Casado contra Santiago Abascal y que el apoyo “gratis” ya se ha acabado.

Poco después del contundente ‘no’ de Casado a la moción de censura, Vox Andalucía anunció que dejaba en suspenso su apoyo a los presupuestos andaluces. “Las negociaciones en materia presupuestaria tienen que ser replanteadas”, han sido las palabras del representante de Vox, que aunque insiste en que “no hemos dicho que hayamos roto las relaciones ni que hayamos cambiado las exigencias”, sí advierte de una manera nueva de ‘negociar’. “En una negociación puedes conformarte con el 50% de lo planteado o pedir el 100% y nosotros ahora vamos a ser mucho más rígidos con el cumplimiento de nuestras exigencias”.

No quieren deshacer el Gobierno andaluz, pero...

No está sobre la mesa, o al menos no lo ha admitido, dejar caer al Ejecutivo de coalición PP-Cs que encabeza Juanma Moreno Bonilla en la Junta, ha puntualizado Hernández. “Hemos insistido en que Vox ha apostado por la gobernabilidad de este Gobierno y lo hemos hecho gratis, sin recompensas. Esto se hace con un partido amigo, eso se ha acabado, ya no existe”. Por ello ha advertido a la bancada popular: “Cualquier cosa que nosotros negociemos con el PP tendremos que tener las garantías suficientes de que serán cumplidas”.

“La gravedad del discurso del PP en el Congreso nos lleva a tomar esta medidas. Estamos en un tiempo en el que se abren muchas posibilidades. Si se nos dedican calificativos como “franquistas”, “radicales”, las relaciones entre los partidos se replantean seriamente”, ha afirmado el portavoz de la ultraderecha. “Esta mañana hicimos una declaración reiterando nuestra buena disposición para los Presupuestos y después hemos escuchado una intervención que nadie en su sano juicio esperaba. Al Gobierno de Andalucía le habrá sorprendido más que a nosotros”.