El gran derechazo: las claves sobre la batalla entre el PP y Vox por Ceuta

La Asamblea de Ceuta aprobó el pasado viernes declarar a Santiago Abascal persona non grata, a raíz de una propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que tiene dos diputados. Salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE (7 diputados) y la Coalición Caballas (1) y la abstención del Partido Popular (9) y dos no adscritos que estaban antes en Vox. Sólo votaron en contra los cuatro parlamentarios de Santiago Abascal.

La declaración por parte de Vox de Abascal como persona non grata ha causado un enorme enfado de la ultraderecha con el Partido Popular. Este lunes el portavoz nacional, Jorge Buxadé, anunciaba que se daban por rotas las relaciones con el Partido Popular. Además, desde la ultraderecha se ha solicitado una nueva votación en la Asamblea de Ceuta para revocar esta declaración contra su líder. El mensaje fue: “o el PP desautoriza y repara el daño” o no van a seguir ayudándole en los parlamentos y ayuntamientos a sacar sus iniciativas adelante.

El Partido Popular gobierna en Ceuta con mayoría, pero no absoluta. Vivas fue investido el 15 de junio de 2019, en su quinta legislatura consecutiva como presidente de la ciudad autónoma. A diferencia de otros puntos de España, aquí no hubo acuerdo entre el Partido Popular y Vox. En las últimas elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Vox se aupó como la fuerza más votada , con un 35,54% de los votos y logrando el único diputado por esa circunscripción. Por detrás se situaron: PSOE (31,61%), PP (22,49%), Podemos (3,93%), Cs (3,44%) y MDyC (2,48%).

El presidente de Ceuta y líder del PP local ha insistido en que se trata de una decisión a nivel territorial que tomó él y que no se debe mezclar este asunto con la política nacional. Vivas ha dicho que era necesario distinguirse del discurso de Vox porque Abascal fue en los momentos “más críticos” de la ciudad en los últimos años para decir que Marruecos tenía aliados en la Asamblea de Ceuta, calificar a representantes públicos como “traidores” de la patria y acusar a partidos de “quintacolumnistas” del país vecino. Eso significaba, en opinión de Vivas, poner en riesgo la convivencia y debilitar una de las principales fortalezas: la unidad en la defensa de la españolidad de este enclave. Ese sentimiento, ha asegurado el popular, es rotundo entre los ceutíes, tanto cristianos como musulmanes, judíos e hindúes. Según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, es necesario un pacto de Estado y ha agradecido el papel del Gobierno central durante la crisis migratoria. “Ceuta no está para fuegos”, ha resumido.

A pesar de esas palabras, Vox matizaba este martes esta supuesta tajante ruptura de relaciones con los populares. El propio Buxadé explicaba en una entrevista radiofónica que su formación no va a votar sistemáticamente contra el PP en las diferentes cámaras. Señalaba que se trataba de tomar “nota” ante lo que habían hecho los populares. De hecho, se mostraba a favor de impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez por parte del PP y apoyada por su partido: “Si se plantea por el señor Casado y por el PP no tenga ninguna duda, Vox es un partido previsible y hemos dicho que nuestro principal objetivo es echar a Sánchez”. Desde que pasó lo de Ceuta, el PP no ha tenido ningún revés en otras autonomías o ayuntamientos.

¿Qué dice el PP a nivel nacional?

El Partido Popular, a través de su portavoz nacional, José Luis Martínez-Ameida, dijo que no consideraba una persona non grata a Abascal. El propio Casado se refirió, sin menciones concretas, al asunto durante una conferencia telemática y señaló que el PP “nunca ha levantado cordones sanitarios, ni ha demonizado a ningún político democrático”. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo calificó de “error” esa declaración en Ceuta. El ‘número dos’ del PP, Teodoro García Egea, se ha preguntado si Vox va a poner en riesgo los “gobiernos de la libertad”, además de subrayar que el PP se abstuvo en Ceuta para no participar en ese “circo”. Entonces, según el murciano, tendrá que ser el partido de Abascal el que dé explicaciones a los ciudadanos.

¿Se debatirá la revocación de la declaración? ¿Cambiará el PP de voto?

La Mesa de la Asamblea de Ceuta ha rechazado que se debata esta revocación este miércoles como quería Vox por la vía de urgencia. Vivas ha explicado que se ha rechazado la petición por el propio reglamento: no se puede introducir un punto así cuando ya está convocado el Pleno con un orden del día cerrado. “No ha habido una decisión política”, ha justificado. Deberá ser Vox el que decida si decide intentarlo de nuevo, para el periodo de sesiones que arranca en septiembre. El presidente ceutí ha dicho que no hay voluntad de la Cámara que no se vuelva a debatir y no ha desvelado qué votará entonces el Partido Popular: tendrá que ser una decisión que se tome en el seno del grupo.