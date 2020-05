El efecto ultra: así se ha desinflado la moción de censura de Vox

MARISCAL via Getty Images

MARISCAL via Getty Images El líder de Vox, Santiago Abascal, el pasado 9 de abril en el Congreso.

Una fuente popular a las órdenes de Casado en la Cámara que pide anonimato asegura que su formación no está pensando en una moción de censura al Gobierno. “No dan los números”, sintetiza. Para este diputado es el momento de pensar en salvar vidas y la economía del país, porque “vienen momentos muy complicados”.

A Vox le sobran 17 de los 52 diputados que tiene para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. En la mano de Santiago Abascal está el botón que complicaría la vida al líder del PP, Pablo Casado, si este no sucumbe a los cantos de sirena de la ultraderecha y la presenta antes.

“Todo el mundo entendería la moción en otras circunstancias, pasada la pandemia. Pero no ahora. Yo no he escuchado a la dirección comentarlo y si ha salido el tema entre mis compañeros ha sido de pasada”, explica esta fuente. En Vox, mientras, intentan dar con la tecla que ponga en un aprieto a los de Casado y el único sentido de la moción sería apretar al PP.

Otra fuente del partido de Abascal en la Cámara, que también pide anonimato, explica que el impulso del jefe de Vox por registrar la moción ha disminuido después de que los populares declinaran sumarse al ‘no’ a la última prórroga del estado de alarma. Esta fuente avisa: “De momento no hay moción”.

“No contemplamos el escenario de la censura para nada”, cuenta otro diputado popular y que justifica la sonda de Abascal en forma de moción así: “Vox necesita ponerse en el mapa con posicionamientos llamativos para copar la presencia mediática”. Pero cree que no pasará de ahí.