Vox ficha a Henríquez de Luna, ex número dos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid

El ex número dos de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna ha anunciado este domingo que se vincula a Vox “para seguir defendiendo la unidad nacional” y sus ideas liberal-conservadoras “al servicio de los españoles” desde el proyecto ‘España Viva’ que lidera Santiago Abascal.



“Quiero hacer público que, después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la Vox para seguir defendiendo los mismos principios y valores que me llevaron a entrar en política”, dice Henríquez de Luna en Twitter.