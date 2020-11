Ortega Smith: "Esto de hablar de violencia machista..."

Y prosigue: “Es decir: llevar a la aberración antijurídica y contraria a cualquier dictamen médico, de que los hombres llevan innato el gen de la violencia contra las mujeres es una aberración. ¿Hay hombre violentos? aberrante, y hay que luchar contra ellos. También hay mujeres violentas. Esto de hablar de violencia machista... hay que hablar de gente violenta, de delincuentes y de criminales, sean hombres o mujeres. Ataquen a un hombre o a una mujer, sean heterosexuales o sean homosexuales. Por tanto, que quede muy claro, que lo tengan muy claro las mujeres: Vox no sólo lucha contra la violencia contra la mujer, sino que lucha contra la violencia contra cualquier mujer. A nosotros se nos han acercado lesbianas diciendo que no se encuentran protegidas por estas leyes. Por cierto, leyes que han fracasado”, concluye.

“El delito de pegar a una mujer, el delito de abusar de una mujer, tiene que llevar implícita la pena máxima, la pena de prisión permanente, de cadena perpetua. Cuando ese maltratador pega a su mujer, no sale a la calle y a todas las mujeres que encuentra las va pegando, podría haber algún caso, que sea un paranoico, pero lo normal es que no es el ataque por el hecho de ser mujer, sino por ser su mujer, que cree que es de su propiedad. Esto es muy distinto. Quienes consideran que el hombre que ataca a una mujer lo hace por su condición de hombre, no, lo hace porque ataca a esa mujer en concreto, que es su mujer”, ha defendido.

Ortega Smith ha estado especialmente duro en el turno de preguntas de los contertulios, un momento en el que se ha enfrentado a Carlos E. Cué, de El País. El periodista le ha preguntado por el veto de la formación a su medio en los actos que hoy tiene en Barcelona su líder, Santiago Abascal, y Ortega Smith ha replicado que lo seguirán haciendo siempre que Vox convoque a la prensa en su sede, privada, o en hoteles y espacios reservados para ello. En el Congreso, por ejemplo, no lo hacen por ser un lugar público, justifica.

“En nuestra sede privada no va a entrar El País ni ningún otro medio que no venga a informar y que venga a mentir y ha hacer propaganda política, que les quede claro, que no son ustedes los dueños de los medios, que hay libertad”, denuncia. “Ustedes no creen en la libertad de prensa ni en la verdad informativa”, ha acusado. Sostiene que los periodistas de dicho diario “no son periodistas”, incluso. “Son propagandistas, activistas políticos, ustedes mienten”.