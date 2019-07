Vox no es fascista

Sin darnos cuenta abrimos la temporada de caza semántica y todos disparan, así que Inés Arrimadas llama fascistas a los que los expulsaron del Orgullo, mientras que los que los expulsaban la llaman fascista a ella. En este contexto exaltado de las redes no es difícil que te llamen fascista por una opinión de todo tipo, así que la derecha se apodera del término y llama fascista a Arnaldo Otegi, que es un personaje despreciable pero no fascista sino todo lo contrario. Poco a poco, sin darnos cuenta, vamos devaluando el término y llamamos fascista a todo el que esté contra nosotros o, simplemente, no opine igual. Todos somos fascistas para alguien, pero Vox no lo es.

Utilizar ETA en un contexto humorístico, algo incorrecto, resultó ser saludable, tal vez por eso hemos decidido utilizar incorrectamente el término “fascista” con la loable intención de señalar a los malvados. El problema es que los malvados no son siempre universales, y mientras para la historia Franco fue un genocida, para algunos fue un gran hombre. Como su postura nos parece espantosa los llamamos fascistas creyendo insultarlos. Fingen indignarse pero para ellos, internamente, “fascista” no es un insulto, como para un comunista no lo es “comunista”. Más que insultarlos creo que los halagamos.

El fascismo fue una doctrina económica y social de carácter totalitario que se basaba en una retórica relativamente elevada, demagógica pero elaborada, que después del exterminio de sus enemigos planteaba una forma proteccionista del estado... eso tan discutido y discutible de que Franco se acercaba al socialismo en el recurso a empresas públicas, seguridad social, educación pública etc. Estamos oyendo a Vox constantemente plantear la eliminación de la educación pública, la reducción del Estado, acorralar a la sanidad pública en Andalucía… no son estrategias que tomase Franco, no confundamos: es neoliberalismo puro y duro. Sin embargo tampoco tenemos indicios de una construcción ideológica sólida, de una nueva forma de fascismo. Hay una notable presencia del oportunismo en un grupo heterogéneo que no encontró acomodo en el PP y han decidido crear su propia empresa. Detrás de estas estrategias de privatización hay gente y compañías buscando concesiones. Estaremos de acuerdo en que parte del equipo de Vox es fascista, algunos incluso provienen de organizaciones nazis, pero el partido en sus columnas fundacionales es un partido neoliberal de poco calado ideológico.

No hagamos monstruos terribles de quien busca principalmente negocio, pero no descuidemos que ese negocio se hace a cuenta de lo que es de todos. No los llamemos fascistas, no lo son, y tal vez les estemos haciendo un favor.

