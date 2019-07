Vox ofrece un documento de investidura a PP y Cs en Murcia: "Si lo aceptan, habrá Gobierno"

“Si PP y Ciudadanos aceptan nuestro documento, tendrán los votos de Vox en la investidura de Fernando López Miras”. El Gobierno de Murcia pasa por la formación de Santiago Abascal sí o sí. Dos semanas después de tumbar la investidura del candidato popular Fernando López Miras, el negociador de Vox, Luis Gestoso, ha comparecido ante la prensa para explicar la última propuesta.

Varias reuniones y muchas llamadas después, “hemos elaborado un documento fruto del entendimiento de tres fuerzas democráticas y fruto de la normalidad democrática. Con este documento apelamos a la generosidad de PP y Cs para que acepten estos términos y podamos lograr la investidura del candidato popular. Todos hemos pedido cosas como fuerzas adultas y todos podemos presentar un documento en el que nuestros votantes se sientan representados”.

Gesto ha explicado que, en ningún caso, este documento es un pacto de Gobierno: “No. Este es un documento de investidura, pero no renunciaremos a nuestros principios desde la oposición. Esto no es un cheque en blanco para toda la legislatura. Si PP y Cs, que ya cuentan con este documento, tienen la generosidad de aceptarlo, apoyaremos a López Miras y pasaremos a la oposición”, algo que ya había anunciado en la anterior tanda de encuentros a tres bandas.

“Aún no tenemos un sí, pero creemos que no debe de haber problemas. En principio nuestra propuesta es esta. Si dicen que no... habría que verlo”, ha respondido a la pregunta de los periodistas sobre un posible veto parcial del Partido Popular y Ciudadanos.