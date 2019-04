La estrategia de campaña de Casado: "Cuanto más Vox, más Sánchez"

El arranque de campaña será la noche del jueves 11, aunque todavía no se ha concretado el lugar ante las previsiones meteorológicas de lluvia. El cierre, el viernes 26, tendrá doble escenario: por la mañana en Valencia (se celebran también elecciones autonómicas el 28-A) y en Madrid por la noche.

Una campaña “en racimo” diseñada por los estrategas del partido, con inspiración en las hechas anteriormente por Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno en Andalucía y Galicia, respectivamente. Esto quiere decir que el candidato no suele coincidir el mismo día con otros grandes líderes del partido en los mismos actos para multiplicarse y que el eco del partido resuene en toda España.

En esta campaña participarán tanto Mariano Rajoy como José María Aznar, pero no estarán juntos ningún día con el actual líder. Desde Génova explican que son las direcciones provinciales las que piden a los líderes y luego ellos los coordinan.

“Atípica”. Esto repiten todo el rato en el Partido Popular sobre la campaña, lo que ha hecho pensar mucho su estrategia: qué mensajes emitir, si darlos o no coincidiendo con estas fechas tan señaladas, con el público en la playa o de Semana Santa...

La planificación incluye que Casado vaya casi todos los días al menos a dos ciudades e incluso hasta tres. Habrá diferentes tipos de actos, desde sectoriales a paseos pasando por los típicos mítines.

Lo que sí está ya cerrado es que el sábado de Pasión del 13 de abril estará en la procesión de Ávila. Para el Jueves y el Viernes Santo está previsto que vaya a Málaga, Sevilla, Granda y Lorca (Murcia), zonas con gran tradición procesional. De hecho esos días coincidirán con las míticas procesiones de los legionarios y de La Macarena. Pero no se harán los clásicos actos de caravana: se puede considerar una falta de respeto un candidato con decenas de cámaras detrás en plena ‘madrugá’ sevillana, por ejemplo.

A pesar de esta planificación, hay dos días marcados en rojo y pendientes de Pedro Sánchez: los martes 16 y 23, en los que se han propuesto debates por Atresmedia y Mediaset. El presidente del Gobierno todavía no ha confirmado si acudirá a los mismos. En el PP, según las fuentes, no ven admisible que no vaya el socialista y siguen exigiendo que uno sea un ‘cara a cara’ entre los aspirantes del PSOE y del PP.