Vox cruza otra vez todas las líneas con sus alusiones "racistas" a Mbayé y la presidenta de la Asamblea les pide retractarse

Cuando Monasterio ha terminado su intervención, Mbayé ha pedido la palabra por alusiones y ha instado a Monasterio a retirar sus palabras: “El racismo no está permitido en esta Cámara”. Pero la portavoz ultra no las ha retirado. Poco después, Carballedo ha aconsejado a Monasterio retractarse, aunque ha aceptado el derecho de la ultra a no hacerlo.

La flamante nueva líder de la oposición, Mónica García, ha advertido a Ayuso de que tendrá enfrente una roca: “Hoy [por este viernes] nace su Gobierno, pero también nace una oposición férrea. Me imagino que se habrá fijado, pero a partir de hoy me siento delante de usted. Lamento decirle que a partir de ahora va a tener el aliento de mi boca mustia, como usted la definió, un poquito más cerca”.

García ha arrancado su intervención apoyando a Mbayé: “Ningún discurso de odio nos va a hacer movernos”. También la socialista Jalloul. “Las personas no son ilegales. En todo caso están en una ilegalidad administrativa”. La portavoz del PSOE, hija de un libanés, se ha esforzado en aclarar a Ayuso qué es la libertad: “Defender la libertad es defender la violencia de género, no atacarla. Defender la Constitución es defender la libertad de prensa y de opinión, no atacar a quien no sirve pleitesía”.

Lo cierto es que Ayuso no ha hecho mucho caso a las intervenciones de la izquierda, a quien le ha reprochado no aceptar el resultado de las urnas el pasado 4 de mayo. Tampoco ha dedicado mucho tiempo a Vox, el partido que intentará condicionarla.