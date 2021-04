Monica García explica por qué Vox está en el partido del Rayo en Vallecas y ella no

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha querido explicar en redes sociales por qué ella no ha acudido al palco. “Confirmo que el presidente del Rayo no me ha invitado al partido. Tampoco habría ido porque si los aficionados no pueden ir no sé por qué debería poder ir un cargo político. Pero siempre es bueno aclararlo”, ha escrito en Twitter.