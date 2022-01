Vox pide a Casado "no exagerar" sus críticas al Gobierno en el extranjero: "Perjudica a España"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado, presidente del PP, en el Congreso.

“Pero somos muy cuidadosos de no llegar hasta los límites que tenemos perfectamente medido que se puede llegar en España porque tampoco siempre es bueno perjudicar la imagen de España en el exterior”, argumenta.

Espinosa de los Monteros mantiene que los dirigentes de Vox cuando van al extranjero no escatiman en explicaciones y avisan de que el “Gobierno socialcomunista” de PSOE y Unidas Podemos es “un irresponsable” y una “amenaza no sólo para España, sino también para Europa, la Iberosfera y Occidente”.

“Cuando uno sale de España tiene que tener en cuenta otros factores adicionales”, afirma Espinosa, quien afirma que normalmente en otros países no se “conocen todos los matices” sobre la política nacional. “Hay que tener un poquito más de cuidado cuando se sale de España a la hora de criticar a tu Gobierno, aunque sea el Gobierno del partido que menos que gusta”, sostiene.

“Nosotros somos, sin duda, el partido más crítico con este Gobierno, no nos ponemos de acuerdo con ellos en nada; el PP a veces le critica y otras acuerda, la auténtica oposición somos nosotros”, recalca el portavoz de Vox como premisa inicial.

Espinosa de los Monteros se remonta a los tiempos del expresidente socialista Felipe González para defender su costumbre de no responder sobre asuntos domésticos en las rueda de prensa con mandatarios extranjeros que ofrecía en sus viajes al exterior.

“Yo creo que eso es una buena política, España tiene que ser defendida en el exterior, no podemos negar ni disfrazar el hecho de que tenemos un Gobierno muy peligroso para España, Europa y todo el mundo, pero tenemos que tener cuidado de no exagerar la crítica porque fuera se pierden los matices y lo que se deteriora es la imagen del conjunto de España”, advierte.

Preguntado si eso deteriora también la imagen presidenciable del líder del PP, el portavoz de Vox responde que no ve “todavía” en Casado “mucha imagen presidenciable”. “Quizá le queden unos años”, agrega, antes de recordar, no obstante, que no es el primer político español que carga contra el Gobierno nacional en sus visitas al exterior porque Pedro Sánchez también lo hacía.