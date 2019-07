Fracasa la reunión entre PP, Cs y Vox en Madrid

De esta manera, se celebrará este miércoles un pleno de investidura sin candidato, como había anunciado el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, al no tener ningún candidato los apoyos necesarios.

Aguado ha señalado que parece que esta situación aboca a elecciones en septiembre. Tras el no de Vox esta mañana, Ciudadanos ha convocado esta reunión a última hora para darle la foto al partido de la ultraderecha, aunque no han logrado su objetivo final.

El portavoz de Cs en Madrid, Ignacio Aguado, ha comparecido ante la prensa para avanzar que no han logrado convencer a Rocío Monasterio, de Vox, para que mañana apoye un Gobierno de PP y Cs.

Fracaso. PP, Ciudadanos y Vox no han logrado cerrar un acuerdo in extremis en la Comunidad de Madrid para desbloquear la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta.

📝 Tenemos un #AcuerdoPorMadrid que suma 56 escaños, Vox tendrá que decidir si lo apoya o no. 📸 @ignacioaguado e @IdiazAyuso explican los 155 puntos a @monasterioR 👉🏻 https://t.co/z2XObKY52Q pic.twitter.com/Sp3I8qVK5b

Casado espera un acuerdo la semana que viene

Los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, se reunieron esta mañana en el Congreso para intentar desbloquear la situación tanto en Madrid como en Murcia, pero no acudió a la cita el presidente de Cs, Albert Rivera. El líder popular ha dicho posteriormente que confía en llegar a acuerdos la semana que viene.

Desde Vox se ha criticado principalmente la actitud de Ciudadanos, quienes finalmente se han hecho una foto a nivel regional -Ayuso, Monasterio y Aguado-.

Monasterio ya dijo esta mañana que daba por muerto el acuerdo de PP y Cs -que consta de 155 medidas- y que queda todo el verano para intentar lograr una investidura. Además, ha apuntado la posibilidad de apoyar solo un Gobierno monocolor de Isabel Díaz Ayuso.

La reunión entre Aguado, Díaz Ayuso y Monasterio ha durado alrededor de media hora.

Vox celebra el “primer paso” de Cs

Tras la reunión, la portavoz de Vox ha celebrado este martes que Ciudadanos haya aceptado sentarse a negociar con ellos, lo que ha considerado como un “primer paso” para poder llegar a un acuerdo.

Tras la reunión que ha mantenido con PP y Ciudadanos, Monasterio ha confiado en que antes del 10 de septiembre alcanzarán un pacto con ambas formaciones, al tiempo que ha asegurado que reclamarán “un punto mínimo común denominador” entre los tres partidos para poder apoyar una futura investidura.

“Por nosotros que no quede”, ha señalado Monasterio, que ha explicado que esta reunión no cambiaba la convocatoria del pleno de investidura de mañana, sin aspirante, ya que todos los grupos se habían comprometido a no celebrar un pleno “in extremis”.