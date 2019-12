El secretario general de Vox y diputado electo por Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado este lunes tras conocer la propuesta del PP para el reparto de puestos de la Mesa del Congreso que a la formación de Santiago Abascal le corresponden dos y no uno, como sugieren los populares.

Ortega Smith se ha expresado de este modo en el Congreso, en respuesta a los medios que le han preguntado por la oferta del PP para ceder a Vox y a Cs un cupo de votos de sus 89 diputados para que cada partido tenga un cargo de la Mesa.

Dos puestos para el Partido Popular, uno para Vox y otro para Cs es la propuesta que ha concretado este lunes la dirección nacional de Pablo Casado, según fuentes de este partido.

Para ello, mañana, en las votaciones para elegir a los nueve integrantes de la Mesa, el PP estaría dispuesto a ceder parte de sus votos para asegurar que entre Vox y que entre Cs.

Que esto ocurra depende también de qué voten y a quiénes los demás partidos, es decir, el PSOE, Unidas Podemos y otros del ámbito independentista, nacionalista y regionalista.

Se opone a que Cs tenga la misma representación

Vox, sin embargo, por lo dicho hasta la fecha, se opone a que Cs tenga la misma representación que una organización política que en las urnas del 10 de noviembre ganaron 28 escaños.

Ortega Smith ha indicado que en Vox están estudiando la propuesta del PP, pero ha remarcado que en su formación quieren tener en la Mesa “lo que les corresponde” como tercera fuerza política en número de escaños, con 52.

“Hagan ustedes las cuentas”, ha dicho Ortega Smith a los periodistas, quienes le han preguntado cuáles son las suyas.

“A mí me sale como mínimo dos, y si no, no tendremos lo que nos corresponde”, ha concluido.

Cs dice que Vox no colaborará

Después se ha conocido que Vox ha comunicado a Cs que no colaborará para que la formación de Inés Arrimadas tenga un puesto en la Mesa del Congreso, según han avanzado fuentes del partido “naranja”.

Estas mismas fuentes han informado a Efe de que éste ha sido el mensaje que Vox ha transmitido en la reunión que representaciones de ambas formaciones han celebrado este lunes por la tarde.