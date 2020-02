Vox se queda fuera de las mesas de las comisiones del Congreso y culpa al "trizquierdito" de PP, PSOE y Podemos

Se han picado. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado la exclusión de su partido de las mesas de las comisiones del Congreso por culpa de un “trizquierdito” que a su juicio forman el PSOE, Unidas Podemos y también el PP.

El PSOE ya había anunciado que no iba a dejar que Vox consiguiera ninguna presidencia de comisión –“por higiene democrática”, había dicho el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas–, y en el centroderecha no hubo negociación. Así ocurrió el pasado martes 4, cuando el propio PSOE concretó el reparto de dichas presidencias junto con PP, UP y en menor representación, con ERC y PNV.

En concreto, 13 serán para los socialistas, cinco para los ‘morados’ y cuatro para los populares, mientras que republicanos y nacionalistas vascos se quedarán con una para cada formación.

Así, en las votaciones de los órganos de gobierno de las comisiones parlamentarias de este viernes en el Congreso, el PSOE, UP y sus aliados de investidura se están apoyando mutuamente y sacando adelante sus candidatos, mientras que el PP opta por votar a sus propios candidatos. Eso sí, la izquierda no apoya a los “populares ni viceversa”, sino que, si no tienen candidato, votan en blanco, han señalado.

“Tenemos muy claros nuestros rivales”, señalan desde Vox

El resultado es que Vox no tiene respaldo suficiente para alcanzar ni uno de los cinco puestos de mesa que se votan en cada comisión (una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías). Los de Santiago Abascal presentan a sus propios candidatos, pero no obtienen más votos que los suyos.

Espinosa de los Monteros ha denunciado esta situación y lo ha a “un auténtico trizquierdito entre PP, PSOE y Podemos para excluir a Vox y dejarla fuera de todas las comisiones”. Nosotros tenemos muy claros nuestros rivales, que son la izquierda y el separatismo, pero el PP no piensa así ―ha asegurado―. Pero nosotros no somos como ellos”.

También se ha quejado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que era candidato a la Mesa de la Comisión de Justicia: “El consenso progre sigue bien unido ―ha afirmado―. Nos intentan poner un cordón sanitario, muy democrático, por cierto, pero los españoles están bastante hartos de estos conchabeos. Que sigan repartiéndose sillones, que es lo que les gusta”.

Vox había reclamado una representación en las mesas acorde con su peso en la Cámara, tercer grupo parlamentario, y algo similar a lo que Ciudadanos, con un número de diputados similar, logró la pasada legislatura. En concreto, Espinosa de los Montero había hablado de al menos cuatro presidencias de comisión, además de otros puestos de vicepresidentes y secretarios.

Ni “migajas”, ni “caridad”

Ante la amenaza del PSOE de vetar la entrada de Vox, no hubo acuerdos en el centro derecha, ni con Vox ni con Ciudadanos. Ortega Smith asegura que sólo se les ofrecían “migajas”, algo de “caridad”, y que eso no iban a aceptarlo.