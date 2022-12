Vox votará en contra de los Presupuestos de Ayuso en Madrid

NurPhoto via Getty Images

La formación política de Vox votará en contra del Proyecto de Presupuestos 2023 de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, han anunciado este martes fuentes del partido nacional a EFE.



Esta decisión ha sido adoptada después de que el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henriquez de Luna, dejara en el aire durante la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces la decisión de voto de su grupo parlamentario, una vez que la Mesa de la Cámara haya decidido no incluir sus enmiendas, presentadas seis minutos tarde el pasado día 2.



Esta mañana, la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia de la Asamblea de Madrid ha concluido que el pasado día 2 “no existió fallo técnico” que impidiera a Vox registrar en tiempo sus enmiendas al Proyecto de Presupuestos 2023, presentadas seis minutos tarde, atribuyendo el retraso a “un error informático” ajeno a los trabajadores del grupo, y han sido tumbadas por la Mesa.



Según el informe, al que ha tenido acceso EFE, se recoge que no existe “ningún fallo técnico, sencillamente porque no lo hubo” y añade que “en ningún momento se comunicó a la Dirección de Informática la existencia de ningún fallo o problema técnico, ni a través de la aplicación de incidencias -que devuelve al usuario un correo electrónico con la presentación de la incidencia, para que quede constancia de esta- ni a través de llamadas a la Unidad de Atención al Usuario de la Dirección de Informática”.



“Si se hubiera producido un problema técnico, lo más lógico y útil hubiera sido que alguien del grupo parlamentario Vox se hubiera puesto en contacto con los servicios informáticos de la Asamblea (...) Nada de ello se hizo el día 2 de diciembre de 2022, en contraposición con las actuaciones del mismo grupo el día precedente”, concluyen.