Vox votará en contra del presupuesto de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid

“Que le vaya bonito aunque sea para desgraciada de los madrileños”, ha lanzado al primer edil. Preguntado sobre si acudirán a nuevas reuniones, el portavoz de Vox ha contestado que no han quedado en posteriores encuentros.

“Esta era la reunión en la que tanto ha insistido el alcalde. Confieso que viene con poca esperanza pero dejando la puerta abierta a que con un diálogo franco se pudiera llegar a algún acuerdo pero no me llevo ninguna decepción porque el alcalde tampoco tuvo a bien de que nos reuniéramos antes de aprobar el Madrid Central y ahora me parecía prácticamente imposible que fueran a rectificar”, ha desvelado. El “espíritu navideño” no ha hecho el “milagro”.

Ortega Smith ha acusado a Almeida de insistir en cuestiones “que sabe que no son verdad”, como decir que si no se aprueban estos presupuestos no se podrán bajar los impuestos. “No es verdad porque las ordenanzas fiscales se votan independientemente de los presupuestos”, ha matizado. También ha rechazado que “si no llegan los fondos europeos es por culpa de Vox porque no vienen condicionados a que haya un presupuesto o un presupuesto prorrogado”.

“Que no mienta porque los presupuestos no salen o salen adelante por cuatro votos. Le recuerdo que Vox tiene la responsabilidad de cuatro votos en el Pleno. Para que unos presupuestos se aprueben necesitan la mayoría de los concejales del Pleno (29 ediles), de modo que si Vox vota en contra no significa que no salga el presupuesto por nuestra culpa sino que será porque hay 25 votos negativos de otros concejales que también representan a los madrileños”, ha lanzado a Almeida.