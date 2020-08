Así será el día de un niño en su vuelta al cole tras el confinamiento

Cuando Pedro y Elisa llegan al colegio un profesor les vuelve a tomar la temperatura. Esto no se hace en todos los centros, pero en el suyo han decidido que el coordinador encargado de gestionar lo relacionado con la pandemia lo haga al inicio de cada jornada.

Los niños se despiden de su padre y se dirigen cada uno a su aula después de lavarse de nuevo las manos. Pedro tiene suerte, hará todas las actividades de su jornada con su grupo de convivencia estable, en el que lo han puesto con sus amigos de clase. En su caso es obligatorio porque tiene 6 años, para su hermana Elisa, no. Ella no tiene burbuja dentro de clase y tiene que guardar un metro y medio de distancia con sus compañeros.

Elisa mira fijamente el reloj con esperanza de que el timbre suene lo antes posible para ir a comer. En el comedor las cosas no se parecen mucho al curso anterior, cuando el colegio no estaba lleno de gel hidroalcohólico. Todo el mundo con mascarilla para desplazarse por la sala, además de mantener las distancias. Elisa se sienta en la mesa que le han asignado para todo el año, mientras su hermano está en la zona de primaria con su grupo de convivencia estable. Desde que volvieron al cole Pedro hace todo con los miembros de su burbuja. Hoy no están muy contentos, toca coliflor.