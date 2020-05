Vuelve el 'terraceo'... a medias: "Los números no salen"

Lo explica tajante Alfredo Salazar, responsable de la entidad Hosteleros de España . “Las grandes terrazas sí pueden ser rentables abriendo solo con la mitad de sus mesas, pero a muchos locales que tengan apenas seis u ocho no les compensa porque únicamente utilizarían tres. Así es muy difícil que reabran porque no salen las cuentas”.

Segundo paso adelante para los bares

El ‘terraceo’ es el segundo de los avances permitidos al sector desde que comenzaran las medidas de desescalada. Primero llegó la autorización a atender pedidos para llevar (ya en la fase 0), algo que “ayuda, pero no es la solución”, confiesa el responsable de Hosteleros de España:

“Muchos establecimientos han abierto take away –como se conoce a estos productos para llevar–, pero al no estar especializados en ese negocio no han tenido mucha clientela. Supongo que ahora con las terrazas y cuando llegue la reapertura interior al 50% ese take away será un modo más de rentabilizar la inversión. Al menos lo intentan”.

De momento han sido pocos los ‘pioneros’ que se han lanzado a la caza de una silla en plena calle. Al fin y al cabo es lunes y, más importante, no todo el mundo se atreve aún a compartir espacios públicos de ocio. ¿Es posible un aumento generalizado de los precios en cada consumición para compensar? El sector, en general “de momento no se lo plantea”, responde, ni para hacer frente a “los crecientes gastos en productos de limpieza y desinfección” junto a los de “agua, gas, luz, alquiler... que han podido suspenderse mientras estuviera cerrado el bar, pero que ahora vuelven”.

Por ello, cree que quienes se han atrevido a abrir este lunes ya no cerrarán: “Una vez abierto no se dará marcha atrás porque eso puede ser más grave”. “Cuando se cierra se pierde mucho producto, mucha materia prima que hay que comprar otra vez. Aunque las cerveceras están ayudando, el abrir supone una inversión fuerte”, razona.