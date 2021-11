WhatsApp ya no funciona en estos móviles (y no es porque se haya caído la app)

picture alliance via Getty Images

Para algunos, el puente de Todos los Santos le ha venido acompañado de un dolor de cabeza. Si desde este lunes algunos no pueden escribirse con Díaz Ayuso no es que estén bloqueados, es que igual su móvil ya no soporta la app de WhatsApp.

La aplicación de mensajería por excelencia ha dejado de funcionar en un importante número de móviles cuyo sistema operativo se ha quedado anticuado.

Antes de que cunda el pánico, calma. Se verán afectados aquellos que cuenten con un sistema Android igual o inferior a la versión 4.0.4. Pero no es un problema exclusivo de quienes tengan ese sistema operativo, pues la app tampoco estará disponible en los dispositivos con iOS 9 o anteriores.

Esto afecta a modelos ya con un tiempo pero conocidos y extendidos en el mercado como los IPhone SE, 6S, o 6S Plus, además de una amplia lista de ‘Android’:

LG

LG Lucid 2

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

​LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Enact

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

Samsung

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Ace 2

Galaxy Core

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D2

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad v987

Grand Memo

Otras marcas

​Lenovo A820

UMi X2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Faea F1

THL W8