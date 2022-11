El truco para ver el listado de personas que te han bloqueado en WhatsApp

Cuando un contacto te ha bloqueado de WhatsApp no se recibe ninguna notificación, simplemente dejas de poder ver sus actualizaciones de foto de perfil y sus mensajes ya no llegan con el segundo check.

Si alguien tiene curiosidad por saber quién le ha podido bloquear, hay algunos trucos para hacerlo, aunque no a través de la aplicación oficial. Para conseguir ver quién te ha bloqueado hay que descargarse una app externa que tampoco se encuentra en Google Play: es necesario instalar WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus es un archivo APK que se encuentra en internet y que no cuenta con el cifrado de seguridad de extremo a extremo que exige Google Play para poder instalarla en los dispositivos Android. En el caso de iPhone es difícil de instalar ya que tampoco se encuentra en Apple Store y hace falta un software externo para instalarla.

La instalación de WhatsApp Plus conlleva varios riesgos, como que al no ser 100% segura pueda introducir malware en el dispositivo, que puedan recabar datos personales —por lo que se recomienda no facilitar ninguno en apps que no cuenten con cifrado de extremo a extremo— o que WhatsApp detecte su instalación en el dispositivo y suspenda la cuenta de la aplicación.