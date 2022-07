Will Smith pide disculpas a Chris Rock cuatro meses después de los Oscar: "Mi comportamiento fue inaceptable"

Neilson Barnard via Getty Images

Neilson Barnard via Getty Images

Seis minutos. Eso dura el vídeo con el que Will Smith ha reaparecido públicamente para reflexionar sobre su bofetón a Chris Rock en los Oscar , celebrados el 28 de marzo.

“En los últimos meses he estado pensando mucho y haciendo un montón de trabajo personal. Hicisteis un montón de preguntas justas y quiero tomarme algún tiempo para responder”, se lee en pantalla antes de que aparezca el intérprete sentándose en un sofá frente al que hay un micrófono.

″¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?” es la primera de ellas. Recordemos que la agresión tuvo lugar tras un chiste del presentador sobre la alopecia de la mujer del actor, Jada Pinkett Smith, y pocos minutos después ganó el Oscar por El método Williams. En su agradecimiento, justificó que el amor lleva a “hacer locuras”.

“Está todo borroso”, asegura Smith ahora. “Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no estaba listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará”. Mirando a cámara, le pide disculpas. “Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando sientas que estás listo para hablar”.

El actor de El príncipe de Bel-Air reconoce que ha pasado los últimos meses reviviendo en su cabeza lo ocurrido. “No hay parte de mí que piense que esa es la manera correcta de comportarse en ese momento. No hay parte de mí que piense que es la manera óptima de manejar el sentimiento de falta de respeto o insultos”, agrega.

“Decepcionar a la gente es mi trauma principal”, asegura tras ser preguntado por las personas que se sintieron defraudadas por su comportamiento. “Odio cuando decepciono a los demás. Me hiere psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen que se tiene de mí”, reconoce. Por ello, trabaja en su arrepentimiento pero sin sentirse avergonzado de sí mismo: “Soy humano y cometí un error. Intento no pensar en mí como en un trozo de mierda”.