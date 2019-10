Will Smith o cómo seguir explotando 'El Príncipe de Bel-Air'

Sí, esa melodía ha marcado tu vida. Pero no solo a ti. Si alguien ha salido reforzado del paso de la familia Banks y El Príncipe de Be-Air por la televisión ha sido Will Smith , que pasó de ser un rapero arruinado del oeste de Filadelfia a protagonizar una de las series más míticas de los 90.

Smith lleva viviendo del Fresh Prince (título de la producción en EEUU) desde antes de que se estrenara la serie. Era su nombre cuando formaba parte del dúo musical DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que formó junto a su amigo de la infancia Jeffrey Townes. No les fue demasiado bien y, desde el fracaso de su segundo disco, nació la serie, en la que el protagonista también se llamaba Will Smith.