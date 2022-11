Will Smith se sincera sobre la "horrible" noche de los Oscar

Myung Chun via Getty Images

El bofetón que Will Smith propinó a Chris Rock , después de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith, durante los Oscar de 2022 sigue resonando. En estos meses, el actor apenas ha hecho declaraciones sobre el incidente. Cuatro meses después, sí pidió disculpas al presentador de la gala , pero ha sido ahora cuando ha contado cómo recuerda lo ocurrido.

Durante una entrevista con Trevor Noah en The Daily Show, Smith ha asegurado que fue “una noche horrible”.

“Hay muchos matices y complejidades. Pero al final, simplemente... perdí los papeles, ¿sabes?”, explica el protagonista de El príncipe de Bel-Air. “Estaba pasando por algo esa noche. No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto. Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre, ¿sabes? Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser”, justificó.

Will Smith, que esa noche se llevó a casa el Oscar a Mejor actor por El método Williams, recordó una anécdota ocurrida tras la ceremonia. “Mi sobrino tiene nueve años. Es un niño muy dulce. Volvimos a casa y se había quedado despierto hasta tarde para ver a su tío Will. Estábamos sentados en la cocina y él, sentado en mi regazo, sosteniendo el Oscar, me dijo: ’¿Por qué pegaste a ese hombre, tío Will?”, contó.