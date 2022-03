Twitter resucita este momento de Will Smith y Pablo Motos sobre Jada Pinkett en 'El Hormiguero'

Tras el guantazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar después de que el humorista hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith , la mujer del intérprete, son varios los vídeos de hace años que han resurgido en redes sociales.

Uno de los más famosos es el momento en el que Will Smith abofeteó a un reportero ucraniano en el estreno de Men In Black 3 en Moscú hace una década o cuando en 1991 hizo chistes sobre calvos en televisión .

En España ha resurgido también un clip de una de las muchas visitas del intérprete a El Hormiguero de Pablo Motos. En agosto de 2010, Jackie Chan y tres miembros de la familia Smith (Will, Jada Pinkett y su hijo Jaden) visitaron el programa para presentar la película Karate Kid.

En un momento dado, Motos fue a dirigirse a Jada y Will Smith, haciendo reír al presentador y al público, le soltó un “Pablo” con tono de advertencia y haciendo un gesto con la mano. “Cuidado con las palabras para mi esposa, ¿entendido?”, añadió el actor mientras continuaban las carcajadas.

Will Smith ya avisó en su día a Pablo Motos de lo que le podía pasar. #Oscars pic.twitter.com/7tgQ6mi8fO

Este lunes, Pablo Motos, que mantiene una estrecha relación con Will Smith —tanto que su nombre se convirtió en trending topic al terminar la gala de los Oscar—, se pronunció sobre el famoso sopapo: “Aunque quede claro que la violencia es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y, seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos la otra parte”.