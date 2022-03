Will Smith pide disculpas a Chris Rock por la bofetada que le dio en los Oscar

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris”, ha añadido Smith, dirigiéndose directamente al humorista. “Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, ha añadido.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo”, ha continuado. “Me gustaría disculparme con la familia Williams y con mi familia de King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, ha indicado.

“Soy un trabajo en progreso”, ha concluido el actor.