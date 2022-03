¿Pueden quitarle el Oscar a Will Smith?

DANNY MOLOSHOK via REUTERS Will Smith y Jada Pinkett Smith en su llegada a la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2022.

Tibia y tardía fue la reacción de la Academia de Hollywood a la agresión de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar, después de que el humorista hiciera un desafortunado chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Cerca de una hora después de terminar la ceremonia la institución publicó un tuit señalando que “no aprobaba la violencia en ninguna de sus formas” y no fue hasta horas después cuando, mediante un comunicado, condenó el sopapo y anunció “una investigación formal” para estudiar un posible castigo al “señor Smith”.

Tras haber celebrado una reunión de urgencia este lunes, acordaron “futuras acciones” bajo los principios de sus “estatutos, estándares de conducta y la ley de California”, algo lo suficientemente ambiguo como para aclarar si piensan arrebatarle el Oscar que ganó como Mejor actor por El método Williams, si le expulsarán de la Academia... o si no se llegará a esos extremos. En cualquier caso, la decisión no parece inmediata y cualquier escenario —incluso el de que se calmen las aguas y Smith apenas sea castigado— es posible.

Por el momento, quien ha hablado más claro ha sido la académica Whoopi Goldberg, quien este lunes en un episodio de The View afirmó: “No le vamos a quitar el Oscar”. “Habrá consecuencias, estoy seguras, pero no creo que es lo que vayamos a hacer, porque Chris [Rock] dijo que no va a presentar cargos”, agregó.

El código de conducta de la Academia publicado en 2017, en pleno auge del movimiento Me Too, recogía los valores del organismo, totalmente contrarios al comportamiento de Smith. Como señala The New York Post, en aquel momento la CEO de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Dawn Hudson, escribió a los miembros que pertenecer a ella es un “privilegio ofrecido solo a un selecto grupo” y “además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana, la inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad”.

“No hay lugar en la Academia para personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola los estándares reconocidos de decencia. La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad”, agregó.

En redes sociales muchos se han acordado de que al productor Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por violación y agresión sexual, no se le retiraron los 81 Oscar que ganó.

Otra cuestión en el aire es por qué no se echó a Will Smith de la ceremonia tras la agresión. Según una fuente de Variety, la Academia se lo llegó a plantear, pero mientras trataban el asunto la gala seguía en marcha y el actor fue llamado al escenario para recoger su Oscar. Otra fuente ha indicado además a la publicación que no se quería esa imagen de una estrella tan querida siendo levantada de su asiento por los empleados de seguridad. Añadió también que el chiste sobre el aspecto físico de Jada Pinkett fue improvisado y no estaba en los teleprompters.

Por su parte, aunque tardó, Smith ha pedido disculpas tanto a Rock como a la Academia. “Espero que me vuelvan a invitar”, deseó en su discurso de agradecimiento por la estatuilla.

