Will Smith, sobre su relación abierta: "El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión"

En julio de 2020, Will Smith y Jada Pinkett , una de las parejas más sólidas de Hollywood, fueron la comidilla de todos después de que saliera a la luz una relación de ella con el músico August Alsina cuando el matrimonio pasaba por una importante crisis.

Smith y Pinkett, casados desde 1997, incluso hablaron de ello casi a modo de terapia pública en el programa Red Table Talk , donde demostraron que pese a lo ocurrido, su matrimonio no se tambaleaba. En alguna ocasión han reconocido que tienen una relación abierta, algo de lo que el protagonista de El príncipe de Bel-Air acaba de dar detalles.

“Nada bueno viene de gastar el dinero que tanto te costó ganar en una casa familiar que tu mujer no quiere”, relata Smith. “Estás dando un anticipo a la discordia y durante años pagarás una hipoteca de desdicha”, reflexiona sobre aquellas decisiones.

“Ya no podíamos fingir. Los dos éramos desgraciados y claramente algo tenía que cambiar”

Esa noche, discutieron, porque a Jada aquello le pareció “la demostración de ego más repugnante” que había visto en su vida. “Nuestro matrimonio no estaba funcionando”, admite Will Smith. “Ya no podíamos fingir. Los dos éramos desgraciados y claramente algo tenía que cambiar”.