Willy Bárcenas, el cantante de Taburete, estuvo este jueves en Espejo Público (Antena 3) y habló de la situación en la que se encuentra su padre, el extesorero del PP Luis Bárcenas, en la cárcel de Soto del Real.

El músico ha denunciado que no se está haciendo nada y ha definido la situación como “complicada”. “No se han tomado medidas, no hay mascarillas para los presos, no hay geles, no se está manteniendo la distancia de seguridad, han movido todo el módulo 12 al 10 donde está mi padre para reservarlo para el coronavirus”, ha comentado.

El hijo de Bárcenas ha contado que los presos que se encuentran mal se quedan en la celda y “les dan más papel higiénico para que puedan limpiar la celda”.

Prisiones suspendió temporalmente las visitas y los permisos a los reclusos, decisión que también cuestiona Willy. “Es la única vía de escape y conexión que tienen. En el caso de Soto del Real me cuentan que hay mucha unidad entre presos y funcionarios”, ha afirmado. Además, ha descartado que en esa prisión se vaya a producir un un motín asegurando que “no hay peligro”, como ha ocurrido ya en otras cárceles.

Bárcenas ha informado de que a su padre y al resto de presos le han privado ir al polideportivo ni a las zonas comunes. “Salen a desayunar todos juntos y luego lo que optan es meterse en las celdas para evitar el mayor contacto con todas las personas. Es una doble restricción de la libertad por así decirlo”, ha añadido.

Además, ha negado que en el caso de su padre haya riesgo de fuga, argumentando que en un anterior permiso no lo hizo y que sería complicadísimo en la situación actual de cuarentena y con los agentes de seguridad en las calles.

Instituciones Penitenciarias suspendió las visitas a las cárceles, pero amplió la comunicación telefónica pasando de 10 a 15 semanales. Hasta el momento varias prisiones en España ya se han visto afectadas por casos de coronavirus e incluso en el centro penitenciario de Madrid VII-Estremera falleció una interna de 78 años a causa del virus.