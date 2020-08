Willy Bárcenas se disculpa por gritar "ni una puta mascarilla" pero dice que era un reproche al público

Aquí tenéis al cantante de Taburete pidiendo a los asistentes al concierto que no hubiera "ni una puta mascarilla". Estos sinvergüenzas tienen que acabar en un juzgado. pic.twitter.com/PZh1bK0oxp

Algo que muchos han interpretado como una forma de alentar al incumplimiento de las normas sanitarias, pero que el propio Bárcenas ha querido explicar en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del grupo.

En él, Bárcenas se disculpa por la frase pero la explica: “Es cierto que cuando estamos cantando la canción de Sirenas me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces, de ahí la frase que digo de “ni una puta mascarilla”. Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería completamente absurdo, imprudente. En ningún caso hemos querido hacer algo así”.

El cantante pide perdón “en caso de que se haya malinterpretado” y de que “la gente lo haya visto como no es”. “Era un reproche”, insiste.