Willy Toledo, a su llegada al juzgado: "Soy ateo y me cago en Dios todos los días"

“Voy a seguir diciendo todo aquello que me salga de las orejas decir”. Así de contundente se ha mostrado este lunes el actor Willy Toledo al llegar al tribunal donde este lunes comienza el juicio por unos comentarios que publicó en 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen.

“Yo soy ateo y me cago en Dios todos los días, cada vez que se me cae un plato en el dedo gordo del pie y me hace daño, como hacemos la mayoría de ciudadanos de este país”, afirmó antes de señalar que no sabe qué puede ocurrir en el juicio.

“Yo lo que quiero es que el mundo escuche que en este país todavía se está persiguiendo a gente, no ya por delitos de opinión, que también me parece aberrante, sino por delitos de ofensa a los sentimientos religiosos. O sea, por blasfemia”, ha declarado a los medios allí presentes.

“Se me acusa también de perseguir a los católicos. El delirio es máximo, tanto como creer en la santidad y la virginidad de la Virgen María [... ] Entiendo que se sientan ofendidos. A mí me ofenden todos los días todo lo que dicen ellos. A mí me ofenden los discursos homófobos, los discursos racistas, los discursos machistas, pero no voy por la vida denunciando.”, ha añadido.