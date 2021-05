Willy Toledo, sobre cómo ha cambiado la política a Toni Cantó: "No era así"

Sin saber aún si Díaz Ayuso tiene en mente a Toni Cantó para sus planes de futuro — después de que haya arrasado en las elecciones de la Comunidad de Madrid—, quien sí se ha acordado del expolítico de Ciudadanos es Willy Toledo. El actor ha revelado la verdadera relación que mantenía con el valenciano, al que la justicia sacó de las listas del PP por no empadronarse a tiempo en Madrid.

Ambos coincidieron en la serie 7 vidas (1999) de Telecinco, en la que trabajaron juntos. “Cuando lo conocí no era tan facha. No era así. Nos llevábamos bien”, ha declarado Toledo en una entrevista en PAPEL. Sin embargo, el activista ha percibido un cambio radical en su excompañero, y no se lo ha callado: ”Últimamente ha tenido una deriva ultrarreaccionaria que no sé de dónde le sale”.

El madrileño de 50 años ha tenido palabras para mucha más gente en la entrevista, a pesar de que ha reconocido que “alguna vez ha señalado a quien no debía”. Toledo no se arrepiente de haberlo hecho, por ejemplo, con Marta Etura cuando Miren Gaztañaga, parte del elenco de El Guardián Invisible, dijo en un programa de EiTB que los españoles eran un poco “atrasados” y “catetos”.

Etura firmó un escrito que decía “rechazamos por completo cualquier insulto y falta de respeto a los ciudadanos españoles”, y Toledo reaccionó en Twitter. “Imagino a Marta Etura satisfecha de haber echado a Miren Gaztañaga a los pies de los caballos. Si algunas están donde están, es por algo”, escribió.

Ahora, se reafirma: “Eso define muy bien la miseria ética y humana de las personas. Tú no puedes apuntarte a una paliza que le están dando a una compañera tuya para salvar... ¿para salvar qué?”.

Sobre Felipe González

Respecto a ‘dónde está la verdadera izquierda’ en España, Toledo lo tiene claro: en el PSOE, no. Para él “es un partido de derechas clásico, tradicional, monárquico, imperialista, capitalista. Bueno, tuvimos a un secretario general de la OTAN que 15 años antes estaba manifestándose... contra la OTAN”, ha subrayado.

Sobre la reina Letizia

Y al hilo del capitalismo... la conversación ha sacado a relucir nombres como el de la reina Letizia o Ana Patricia Botín. “El capitalismo se apropia y se adapta a cualquier situación, desde el capitalismo verde hasta el feminismo, con Ana Patricia Botín o Letizia Ortiz, que salen a decir que son feministas”, asegura.

Sobre Juanes

Por hablar, Willy Toledo ha hablado hasta de Juanes, que mantiene que la política divide a la gente. Aunque el actor pone en duda que el cantante colombiano haya declarado algo así “porque siempre ha estado del lado del poder, y siempre tenido su protección. Así es mucho más fácil meterse en política hasta para decir auténticas barbaridades, como que Chávez era un asesino”.