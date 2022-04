Willy Toledo estalla contra Olona tras oír lo que dijo en el Congreso: "Este infraser es el mal"

“Me torturaron: yo estaba durmiendo en mi casa y en mitad de la noche irrumpieron sin avisar un grupo de agentes; llevaban el rostro cubierto, me obligaron a levantarme de la cama y a ponerme contra la pared; pasé miedo, no me dejaron tocar ninguna pertenencia personal, iban fuertemente armados; tuve terror, me oriné encima...”, dijo Olona en tono burlesco.