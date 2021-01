Mis hermanos y yo tuvimos el privilegio de tratarle de niños. Hace unos meses conversé con él por teléfono; su lucidez continuaba intacta. Nos relacionábamos desde una fraternidad que perdura, con su mujer, Enri, encantadora, cariñosa y pródiga en mimos y consejos; y con sus hijos Guillermo, médico también, Carlos y Ester. No me olvido de la mujer con la que estuvo la mitad de la vida, Elena Flores, de las primeras dirigentes socialistas, al practicar el PSOE el feminismo sin alharacas.

En aquellos tiempos de tinieblas, la escuela del PSOE posterior a Prieto y Llopis (secretarios generales tras la victoria de los golpistas en nuestra guerra), por un papel descubierto en un registro, la delación de un vecino o la arbitrariedad del régimen, resultaba enrejada. Era una vida de aventura y compromiso, de viajes interminables por carreteras pedregosas para captar militantes. A veces nos acercábamos a la mesa de los mayores y les escuchábamos mencionar la palabra libertad, un valor absoluto, que no puro. Qué rubores levantaban en Willy y en mi padre los parlamentarios que pronuncian con la quijada babeante la palabra libertad, por la que no lucharon. No la protegen a cuerpo como hicieron Willy y sus amigos. Mencionan el término conocedores de que se lo están cargando, desde la extrema izquierda con leyes que la coartan y desde la extrema derecha con proposiciones de ley que la mancillan. Los que no son ni serán los nuestros, la actual Ejecutiva Federal del PSOE, los que se han apoderado del partido y su memoria, no reconocen a los que se partieron el cuero por defender la libertad mientras la oscuridad acechaba. Sánchez y los sanchistas, en un nuevo ejercicio de adanismo, intentan orillar a los que denominan la vieja guardia. La vieja guardia, que fue y es la esencia del socialismo y sus lecciones en lo vital y lo político, convirtieron al PSOE en un partido de principios graníticos. Hasta que Sánchez lo destripó.

Pedro Sánchez, magnate de la opulencia ideológica sin excesiva formación, no ha tenido la delicadeza de telefonear a los Galeote o mandarles un telegrama. González, Guerra y demás lo han hecho. Los popes de este partido esquinado en la nadería ni siquiera colgaron un Tweet anunciando el deceso de Willy. Sánchez y su pandilla de alegres comadrejas no han comprendido que sin la fortaleza de Willly y los nuestros, uno no sería presidente y los otros no tendrían partido en el que medrar, lo único que les interesa. Sánchez, negándole humanidad a los Galeote, demuestra que no sirve para la política, que solo lo es asentada en pétreos cimientos morales. Sánchez y sus ratones carecen de convicciones robustas y de coraje, del preciso con el que contener a los podemitas. Sánchez y sus sicarios adolecen de integridad, la que desbordaba Willy por cada uno de sus poros.

A Willy, hombre cultivado, no le interesaba mucho el poder; amaba a España.

En la sede, en los tiempos en que en Ferraz la discrepancia era obligatoria, no como ahora, Willy tenía una habitación, pegada a la administración, con una pizarra enorme y unos diagramas que a sus hijos y a nosotros nos desconcertaban, lo mismo que a sus pares. Un territorio del que nos expulsaba y cuya entrada vetaba a los dirigentes del partido hasta que hubiese terminado el puzle del futuro, la mirada en el mañana y la anticipación. Eran diagramas sobre los sondeos. Willy escrutaba los datos de una realidad nueva, la que creó la dirección de Felipe, la de la prosperidad y la Justicia Social. Willy ha sido uno de los grandes estrategas del PSOE y el que leía como nadie las encuestas, hasta el punto de acertar lo que refrendarían los votantes.

Willy fue uno de los gigantes de aquella época. A lo sumo hubo veinte en los partidos de la transición. Willy, antes y después, era de un hablar calmo, de una seguridad persistente, de una seriedad enigmática y con nosotros, los niños, de un afecto alentador. Nacido en San Sebastián, formado en Sevilla e hijo adoptivo de Córdoba, poseía una ironía fina. En uno de los viajes de representación del partido, en Moscú, le invitaron a visitar por enésima vez la tumba de Lenin, a lo que respondió: “¿Otra vez a ver a la momia?”

Uno de los males de los grandes partidos recae en su vertiente cainita. En el caso Filesa, el de los supuesto fondos opacos con los que se mantenía el partido, siendo secretario de administración, ni siquiera fue imputado, aunque declaró en los tribunales, saliendo libre de polvo y paja. Pese a ello el partido le condenó al ostracismo. Hay que reconocer que Guerra le proporcionó trabajo en la fundación Pablo Iglesias.

En el País, un articulista cuyo nombre he olvidado, anteayer le acusó de mantener fondos en Suiza. El periodista, acaso tocado por Redondo/Rasputín (sin su sesera) no comprobó los hechos. Otra de las puñaladas de Sánchez, el artículo, a uno de los más queridos de la vieja guardia, a Willy. Sánchez ignora que no es el único que puede llamar a degüello. Willy fue un hombre honesto en todo su recorrido, que nada tenía y nada ha dejado a sus hijos y nietos, salvo el legado inmenso de su trayectoria y su inabarcable amor. A veces le costaba llegar a fin de mes. Que se lo pregunten a Corcuera, Luis Yánez, Roberto Delgado o Blas Herrero, parte de sus innumerables amigos. En los últimos años seguía con su ojo aguileño la geopolítica. Antes de morir, en el hospital, le pidió a una enfermera que pusiera el canal 24 h. Nunca abandonó la política aunque la política le abandonase a él.

Me quedo con su recuerdo de mi niñez, con el acento andaluz que todavía rasgueaba y su decencia. Y me quedo con la única vez que le vi carcajearse, feliz por una victoria en la clandestinidad y humorado por la forma en la que se llevó a cabo.

Willy, descansa, has trabajado a destajo en pos de la libertades que te agradecemos y celebramos en la presencia imborrable de tu ausencia.