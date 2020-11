Wisconsin, Michigan y Pennsylvania: Los tres estados de "la muralla azul" que pueden dar la victoria a Biden

El actual residente de la Casa Blanca está a la defensiva, concentrándose en Florida, sin cuyo apoyo no puede ganar, y en los tres estados de la llamada “muralla azul” que ganó por los pelos en 2016. El azul es el color de los demócratas y el rojo el de los republicanos. La “muralla azul” es el término con el que se conoce el conjunto de estados que han apoyado consistentemente a los demócratas desde 1992. En 2016, confiando en la fidelidad de este bloque, Hillary Clinton no le prestó demasiada atención en su campaña electoral y el actual presidente logró ganar por muy pocos votos los estados azules de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, lo que le llevó a la victoria. Los demócratas, decididos a no repetir este error, están concentrando ahora su atención en estos tres estados, a pesar de que las encuestas les dan la ventaja allí.

Debido a las peculiaridades del colegio electoral, los resultados de los comicios dependen de lo que pase en algunos estados clave como Florida por un lado y Wisconsin, Michigan y Pennsylvania por otro. Estos tres últimos son parte del viejo cinturón industrial, donde se han perdido muchos trabajos, ya que se han cerrado muchas fábricas cuyos productos no pueden competir con los de países con salarios más bajos. En 2016, el actual residente de la Casa Blanca ganó por un margen muy pequeño en estos tres estados industriales, que anteriormente habían apoyado al presidente Obama. Lo que llamó la atención de algunos votantes de estos estados fue la promesa que hizo Trump de resucitar las fábricas y restaurar el antiguo estilo de vida de esta región. Pero era una promesa imposible de cumplir. La decepción puede apartar de él ahora a aquellos votantes que se sintieron atraídos por su promesa de devolverles sus antiguos empleos y no por el discurso racista y xenófobo que encandila al núcleo duro de sus seguidores.

Aunque Trump presume mucho de su gestión de la economía, la realidad es que el crecimiento de ésta en los últimos cuatro años no ha sido superior al que hubo con el presidente Obama, quien en 2008 cogió un país abatido por la gran recesión y, mediante una serie de medidas, logró estimular la economía durante los ocho años de su mandato. El crecimiento constante que hubo durante este período simplemente continuó más o menos al mismo ritmo bajo el actual presidente. Fue un crecimiento sólido, pero no el crecimiento espectacular que prometió en su campaña electoral de 2016. Los ricos se han beneficiado mucho de sus recortes de impuestos y de la subida de la bolsa, que ya había alcanzado alturas nunca antes vistas bajo el presidente Obama y siguió subiendo en los años posteriores. Pero esos votantes del viejo cinturón industrial ni son millonarios ni tienen acciones. Lo que ven es que las industrias de antaño no han vuelto y que su vida sigue igual. Como las elecciones van a depender de unos pocos votos en los estados clave, si los ciudadanos de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania que en 2016 le votaron por su promesa de trasladarlos al pasado que añoran votan ahora por Biden o simplemente no participan en los comicios, Trump perderá las elecciones.