WolrdfamilyIbiza: la familia que cose unida, permanece unida

Por Pablo Burgués

Hola, somos Merel y Alok, padres de 6 hijos y abuelos de una preciosa nieta. Vivimos todos juntos en la montaña ibicenca, junto a las parejas de nuestros hijos y la mama de Merel de 85 años. Así que nuestra vida es muy dinámica, pasan muchas cosas continuamente y siempre tenemos muchos proyectos abiertos.

¿Del 1 al 10 qué niveles de hippismo teníais antes de llegar a Ibiza? Yo (Merel) un 10. Nací en Ámsterdam en los años 60, mi madre era artista y mi padre un intelectual del mundo del arte, así que he sido hippie toda mi vida. Alok en cambio creció en un entorno más tradicional y tuvo su gran cambio espiritual durante un viaje de un año por India.

¿Cuándo vinisteis a la isla por primera vez y por qué os quedasteis? Yo (Merel) vine por primera vez de niña, Alok cuando era ya adolecente. Los dos por separado quedamos atrapados por la fuerte energía de esta isla, algo que como dicen “o te capta o te rechaza”.

¿Qué es Worldfamilyibiza y cómo fueron los comienzos de la marca? Worldfamilibiza es hoy una marca de moda muy reconocida, pero cuando empezamos hace 20 años no teníamos ni nombre. Todo empezó por necesidad, no teníamos dinero ni para comer, así que para salir adelante decidimos hacer la única cosa que sabemos: crear con pasión. Un buen día me puse a hacer bolsos cosidos a mano en el patio de la casa, con la ayuda de mi madre. Era un proceso muy muy lento y cada bolso salía totalmente diferente al anterior pero la cosa funcionó.