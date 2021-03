Woody Allen se declara "perfectamente inocente" de las acusaciones de abuso sexual

Gari Garaialde via Getty Images

Gari Garaialde via Getty Images

Woody Allen vuelve a defenderse de las acusaciones de abuso sexual a su hija Dylan Farrow. El cineasta concedió en julio su primera gran entrevista a una televisión americana en 30 años a CBS Sunday Morning, y la grabación se ha emitido este domingo en Paramount Plus . Las palabras del director llegan semanas después de que HBO emitiera el documental Allen vs Farrow, que expone la versión de los hechos contando solo con la versión de la familia Farrow, con Mia Farrow a la cabeza.

El director se declara “perfectamente inocente” y considera que las acusaciones que han dañado gravemente su imagen no tienen sentido. “Es tan absurdo y, sin embargo, la difamación ha permanecido. Y todavía prefieren aferrarse a la idea de que abusé de Dylan. Nada de lo que hice con Dylan en mi vida podría malinterpretarse como eso”, sentencia en un momento de la entrevista.

Allen tiene buenas palabras para su hija, a la que considera una “buena chica” y a la que exculpa de la polémica. “No creo que ella se lo esté inventando, no creo que esté mintiendo. Creo que ella lo cree”, apunta. El director siempre ha sostenido que Dylan estaba manipulada y entrenada por su madre, Mia Farrow. Según él, Farrow se inventó las acusaciones tras conocer la relación de Allen con su hija adoptiva, Soon-Yi Previn .

La polémica sobre los supuestos abusos del cineasta, de los que fue absuelto por la justicia, vuelven a estar de actualidad tras el estreno de Allen vs Farrow en febrero. El cineasta no se refirió directamente al contenido del documental pero sí dio su opinión a través de su agente. “Los autores no tenían ningún interés en la verdad. En lugar de ello, pasaron años colaborando subrepticiamente con los Farrow y sus colaboradores para elaborar un trabajo de desprestigio plagado de falsedades”, rezaba el comunicado.