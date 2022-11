Wyoming responde a Abascal: tira de su habitual ironía y desmonta su tuit en 20 segundos

La respuesta a Abascal

“Aunque he de reconocer que es muy apropiada para sacar a Queipo de paseo, porque en Halloween es normal ver monstruos por la calle”

Acto seguido, ha señalado que “lo de la época [el Día de Difuntos] es casualidad”, para matizar con sarcasmo. “Aunque he de reconocer que es muy apropiada para sacar a Queipo de paseo, porque en Halloween es normal ver monstruos por la calle”, ha sentenciado, en referencia a los numerosas víctimas que dejó el golpista.

Y la comparación de Feijóo

Por otra parte, Wyoming también ha reparado en las declaraciones acerca de la exhumación de Queipo de Llano que realizó el jueves el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Preguntado por los medios sobre este acontecimiento, el líder del principal partido de la oposición indicó que “yo, la verdad es que me gustaba mucho más hablar de los vivos que de los muertos y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos”.

Tras visionar sus declaraciones, Wyoming ha reparado en otra frase de Feijóo -“yo no voy a hacer política con los muertos”- para dejar caer una comparación con la de otro líder del PP. ”¿Y a mí de qué me suena esto?, ¿qué sagaz líder político dijo algo parecido cuando se exhumó a Franco?”, ha reflexionado el presentador de ‘El Intermedio’, al tiempo que se mostraban unas imágenes de una entrevista de Pablo Casado en la que decía: “A mí me preocupan más los dictadores vivos que los muertos”.