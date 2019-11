Wyoming alerta sobre el 'peligroso' detalle de Abascal en esta foto con los diputados de Vox: "Va a provocar una desgracia"

″¿Por qué lleva la chaqueta tan apretada? ¿Es que no ve que está a punto de reventar y que como un día le salte un botón va a provocar una desgracia?”. El presentador de El Intermedio -de laSexta-, El Gran Wyoming, ha alertado sobre este ‘peligro’ en el que nadie había reparado, tras ver la imagen de los 52 diputados de Vox con “su líder máximo”, Santiago Abascal.

“En sus líneas básicas, Vox dice no a las autonomías, no al aborto, no a los derechos LGTBi, no al feminismo, no a la inmigración... vamos, ‘no’ a todo aquello que surgió después del siglo XIII”, ha resaltado Wyoming, quien en este punto ha destacado una excepción: el slim fit.