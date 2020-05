El recado de Wyoming a Casado (y también a Sánchez) por la prórroga del estado de alarma

El Gran Wyoming hizo un llamamiento desde El Intermedio (laSexta) este lunes al líder de la oposición, Pablo Casado, tras la negativa de éste a apoyar la prórroga del estado de alarma.

“Francamente, esperemos que la seguridad de todos no se ponga en riesgo por las viejas rivalidades partidistas”, afirmó el presentador.

“En la lucha contra el coronavirus todos jugamos en el equipo, tanto Gobierno como oposición, nacionalistas, incluso a los que de niños siempre nos tocaba hacer de portero en las pachangas del colegio”, bromeó.

El humorista también tuvo un recado para el presidente del Gobierno: “Dos no se pelean si uno no quiere y parece que Sánchez no está haciendo todo lo posible por reconciliarse con los populares”. Wyoming recordó que desde el PP aseguran que el líder del Ejecutivo solo les ha llamado en dos ocasiones, la última vez el 20 de abril.

“No me extrañaría que en aquella llamada Sánchez le hubiera dicho a Casado ’20 de abril de pandemia... Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te llame? Tanto tiempo es normal”, entonó el presentador como la canción 20 de abril, de Celtas Cortos. Puedes ver el momento completo aquí.