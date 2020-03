Wyoming responde en 'El Intermdio' a los insultos que recibe en redes sociales

El Gran Wyoming ha contestado este lunes en El Intermedio a todos los que le insultan en la redes sociales. El presentador del programa de laSexta lo ha ha hecho de forma irónica, con el tono habitual del espacio.

En su monólogo, el conductor del programa ha empezado afirmando que necesita socializar con la gente y que, como ahora no tiene con quien hablar, se ha abierto una cuenta en redes sociales.

Irónicamente, ha afirmado que él no entiende términos tan habituales del universo Twitter o Instagram como follow o block. “Pero es que hay uno que me fascina y no entiendo en absoluto. Es ‘Wyoming pijopobre, me voy a hacer un collar con tus putas tripas’. Me pierdo con tanto tecnicismo y no sé lo que quiere decir”, ha proseguido.

“De todas formas, no me importa que os expreséis libremente si eso os resulta liberador. Podéis insultarme todo lo que queráis, tenéis libertad absoluta”, ha finalizado Wyoming, quien ha dado la cuenta de su compañero Dani Mateo para que le insulten ahí.