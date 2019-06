Wyoming se acuerda de la vida sexual de la Pantoja tras la última bronca interna en Cs a cuenta de Vox

“Vamos a ver, yo para conocer a alguien no quedo en un hotel”, ha afirmado Wyoming, quien ha matizado que “si solo era una reunión para conocerse ha dado frutos muy importantes”: “Solo un día después, ustedes ya han acordado votar que Vox tenga un puesto en la mesa de la asamblea”, ha puntualizado el presentador.

“Señor De Quinto, esté de acuerdo o no con Valls él está cuestionando algo que pasa en el seno de Ciudadanos. No puede responderle con lo que hagan las demás formaciones. Puestos así, podría haberle preguntado si no le preocupa que la Pantoja lleva nueve años sin sexo.... Yo más”, ha resaltado El Gran Wyoming.

Ha concluido Wyoming: “Señores políticos, ¿nos hemos vuelto locos? Hemos llegado a un punto en el que Vox tiene más pretendientes que la Pantoja”.