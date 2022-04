Wyoming se pronuncia (a su manera) tras el "imperdonable lapsus" de Sánchez con Rufián

Y sus primeras palabras ante la grave denuncia de ERC ha sido precisamente confundir a su portavoz con Santiago Abascal, lo que ha desatado rumores y risas en el hemiciclo. “Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus imperdonables y éste lo es”, ha indicado sonriendo, mientras el presidente de Vox veía la escena desde su escaño.

Y Rufián ha seguido con la broma en su respuesta: “Que me espíen, vale, pero que me llame Abascal, me fastidia”, ha señalado, también entre risas.

Así, durante el programa de laSexta Wyoming ha sacado sus propias conclusiones del divertido momento. “Ya lo veis, aún quedan puntos de encuentro entre el Gobierno y ERC”, ha asegurado. “Puede que no sean suficientes para sacar adelante el plan de respuesta, pero más que suficientes para hacer llorar por dentro a Santiago Abascal”, ha rematado.