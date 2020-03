Wyoming triunfa con su discurso sobre la Sanidad Pública en 'LaSexta Noche': "El aplauso, para siempre"

‘El Gran Wyoming’, presentador de El Intermedio, intervino telemáticamente en en el programa LaSexta Noche de LaSexta, presentado por Iñaki López, para hablar de la situación creada por la crisis del coronavirus.

El presentador hizo un contundente alegato a favor de la Sanidad Pública y en contra de las privatizaciones llevadas a cabo en comunidades como la de Madrid.

Wyoming está de acuerdo en no pedir “ahora” responsabilidades, pero sí cree que es el momento de hacer “una reflexión sobre por qué nos encontramos en esta situación”, dijo sobre el colapso sanitario que denuncian los profesionales médicos.

Leyendo datos del INE, Wyoming explicó que entre 2009 y 2014 hay 2.800 profesionales menos y casi 2.000 “camas efectivas” menos. “Sí que es el momento de hacer reflexión”, aseguró.

El presentador aseguró que el envejecimiento de la población en España provoca que “haya mucha más demanda y mucha menos oferta”. “Y esto es una cuestión política. No hay ningún problema, porque como los que hacen recortes dicen que es falso, que no los hacen; y los que no los hacen dicen que no hay que hacerlo, creo que ahora sí hay consenso en eso. Es el momento de hacer un pacto nacional, ahora sí”.