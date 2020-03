8 cosas que tienes que saber hoy sobre el coronavirus

Carlos Alvarez via Getty Images

Día 17 de estado de alarma. En algunos lugares de España ha nevado, pero no se puede salir disfrutar de la nieve. El Gobierno ha anunciado un nuevo paquete de medidas para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus, España vuelve a superar su máximo diario y aún no se sabe si habrá prórroga.

Un plan social para los más vulnerables

El Gobierno ha aprobado un segundo paquete de medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, según ha anunciado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La intención del Ejecutivo es ofrecer ayudas a los ciudadanos para afrontar la caída de ingresos provocada por el parón de las actividades no esenciales. “Es evidente que las medidas de restricción no son viables si desde las instituciones no ofrecemos protección a los ciudadanos”, ha asegurado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

Lee aquí las medidas: