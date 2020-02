"Si alguno se ofende, pues lo siento": Xabier Fortes comparte una foto en homenaje a José Luis Cuerda tras ser criticado

El periodista Xabier Fortes fue uno de los muchos que este martes homenajearon en redes sociales al director de cine José Luis Cuerda, fallecido a los 72 años. El presentador de Los desayunos de TVE compartió con sus seguidores una foto de su participación en el rodaje de Los girasoles ciegos, estrenada en 2008, ataviado como un capitán franquista.

“Hay que tenerlos cuadrados para recordar a Cuerda poniendo la foto de uno mismo”, le afeó un tuitero. “Lo siento. Si te ofendo ahora mismo la elimino”, contestó Fortes, que borró la imagen.

“Yo no creo que se ofendiera el sr. Cuerda, quizás se estaría partiendo la caja”, “A mí no me ha parecido ofensivo para nada! Has compartido un recuerdo bonito!” o “La foto muy buena y el recuerdo q le dedicas a Cuerda también. Manifiesta el honor de haberlo conocido y además de haber colaborado en una peli suya. Perfecto” son algunos de los mensajes que recibió el periodista a continuación, quien tras ver que el periodista Rodrigo Cota tuiteó una fotografía suya en un rodaje de Cuerda, decidió recuperar la suya.

“Me lo he vuelto a pensar y voy a recuperar la foto”, anunció Fortes. “Y si alguno se ofende, pues lo siento”, añadió junto a un icono de una cara divertida.